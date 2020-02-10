На Землю обрушилась магнитная буря: как уберечься от проблем со здоровьем

Магнитные бури в феврале 2020 года
- 10 и 11 февраля;
- 23 февраля;
- 28 и 29 февраля, пишет ex-press.by.
Как защитить здоровье при магнитных бурях
Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.
Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.
Как составляют расписание магнитных бурь
Магнитные бури на Земле вызывают вспышки солнечной активности. Расписание магнитных бурь составляют при помощи сравнения данных за несколько лет. Предсказать магнитную бурю с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.