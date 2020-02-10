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Здоровье

На Землю обрушилась магнитная буря: как уберечься от проблем со здоровьем

10−11 февраля на Землю обрушилась магнитная буря: это последствия мощных вспышек на Солнце 4−6 февраля. Магнитные бури влияют на метеочувствительных людей: они могут ощущать высокую раздражительность, беспричинную тревожность и ухудшение самочувствия.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Магнитные бури в феврале 2020 года

  • 10 и 11 февраля;
  • 23 февраля;
  • 28 и 29 февраля, пишет ex-press.by.

Как защитить здоровье при магнитных бурях

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Солнце. Деревья
Солнце. Деревья
СС0

Как составляют расписание магнитных бурь

Магнитные бури на Земле вызывают вспышки солнечной активности. Расписание магнитных бурь составляют при помощи сравнения данных за несколько лет. Предсказать магнитную бурю с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.

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