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Здоровье

На золотом руднике в Сибири зафиксировали мощную вспышку COVID-19 среди вахтовиков

Специалисты зафиксировали рост случаев заражений коронавирусом на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс».

Россыпное золото.
Россыпное золото.
regionalcenter2.ru

COVID-19 выявлен у 56 человек, из которых 40 случаев заражения зарегистрированы 25 июля.

«Большая часть выявленных случаев заражения в Мотыгинском районе — на Васильевам руднике среди рабочих-вахтовиков. Там сейчас проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в ходе которых так же были выявлены последние случаи инфицирования», — сказал представитель Роспотребнадзора.

О руднике

АО «Васильевский рудник» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Красноярского края.

Компания ведет разведку и добычу рудного золота. Предприятие добывает порядка 1,4 тонны золота в год, вахтовым методом на руднике работает порядка 1000 человек.

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