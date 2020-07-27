На золотом руднике в Сибири зафиксировали мощную вспышку COVID-19 среди вахтовиков

COVID-19 выявлен у 56 человек, из которых 40 случаев заражения зарегистрированы 25 июля.
«Большая часть выявленных случаев заражения в Мотыгинском районе — на Васильевам руднике среди рабочих-вахтовиков. Там сейчас проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в ходе которых так же были выявлены последние случаи инфицирования», — сказал представитель Роспотребнадзора.
О руднике
АО «Васильевский рудник» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Красноярского края.
Компания ведет разведку и добычу рудного золота. Предприятие добывает порядка 1,4 тонны золота в год, вахтовым методом на руднике работает порядка 1000 человек.