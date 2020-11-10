Надежды на вакцину появились слишком поздно для остановки второй волны ковида, считает эксперт

Заместитель главного врача Англии предупредил — растущие надежды на вакцину против COVID-19 появились слишком поздно, чтобы остановить вторую волну вируса, сообщает The Independent .

«Я не думаю, что вакцина что-либо изменит в той волне, в которой мы сейчас находимся», — сказал профессор Джонатан Ван-Там на пресс-конференции, на которой он и премьер Борис Джонсон призвали к осторожности в связи с объявлением компании Pfizer.

По словам Ван-Тама, он надеется, что вакцина может быть доступна к Рождеству, после объявления о том, что первые данные показали ее эффективность на уровне 90%. Он добавил, что данные о безопасности, которые «важнее эффективности вакцины», должны быть доступны в «ближайшие несколько дней».

«Я надеюсь, что это может предотвратить будущие волны, но в этой мы должны бороться до конца», — сказал профессор, пишет bfm.ru.

Премьер-министр Джонсон согласился: «Есть еще много препятствий, которые необходимо преодолеть, прежде чем мы сможем быть уверены в эффективности этой вакцины».

Людям потребуется две дозы любой вакцины с интервалом в три или четыре недели, а затем следует подождать еще две недели, чтобы она подействовала.

Вакцина

Накануне компания Pfizer отчиталась о 90-процентной эффективности вакцины от коронавируса, которую она разрабатывает совместно с BioNTech.

Третья, заключительная стадия испытаний вакцины от американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech стартовала 27 июля. В ней приняли участие 43 тыс. человек, почти 40 тыс. из них уже получили вторую дозу препарата.

Согласно данным разработчиков, испытуемые, получившие вакцину, заражались COVID-19 на 90% реже, чем те, кому давали плацебо.