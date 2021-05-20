Надо идти к врачу. Названа главная опасность головной боли

Ввиду такой опасности специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае, если раньше проблем с головной болью не возникало. Также стоит проявить заботу о своем здоровье, если приступы головной боли происходят регулярно, в том числе, по ночам.
В числе признаков смертельно опасного заболевания также называется тошнота и проблемы со зрением.
Опухоль головного мозга относится к гетерогенной группе различных внутричерепных образований, доброкачественных или злокачественных, которые возникают в связи с запуском процесса аномального неконтролируемого деления клеток.
Рак головного мозга очень трудно лечить, поскольку он очень инвазивен. Даже после операции и химиолучевой терапии все еще существует высокий риск того, что некоторые раковые клетки остались.
Кроме того, некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными долгое время, но после этого стать злокачественными.