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Здоровье

Надо идти к врачу. Названа главная опасность головной боли

Головная боль является распространенным симптомом, который может говорить о страшном заболевании — раке мозга, передает РИА Новости со ссылкой на Express.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

Ввиду такой опасности специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае, если раньше проблем с головной болью не возникало. Также стоит проявить заботу о своем здоровье, если приступы головной боли происходят регулярно, в том числе, по ночам.

В числе признаков смертельно опасного заболевания также называется тошнота и проблемы со зрением.

Опухоль головного мозга относится к гетерогенной группе различных внутричерепных образований, доброкачественных или злокачественных, которые возникают в связи с запуском процесса аномального неконтролируемого деления клеток.

Рак головного мозга очень трудно лечить, поскольку он очень инвазивен. Даже после операции и химиолучевой терапии все еще существует высокий риск того, что некоторые раковые клетки остались.

Кроме того, некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными долгое время, но после этого стать злокачественными.

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