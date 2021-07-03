Накипело. Доктор из «Коммунарки» осмеял нелепые мифы о вакцинации от коронавируса

На своей страничке в Facebook Василий Купрейчик привел распространенные мифы о вакцинации — и свои к ним комментарии (к слову, весьма ироничные). Перед основным текстом он написал: «Много букв. Накипело».
«Есть другие идеи, как остановить вирус?»
Василий Купрейчик исходит из того, что лечить ковид мы до сих пор не научились — и остановить его может только вакцинация. Все время с начала пандемии врачи пытаются профилактировать осложнения или работать с ними. Но лечить так, чтобы 10% изменений в легких не превратились в 50−60−90% — мы не умеем.
Ну или так — я не умею. Может, кто-то умеет. Поэтому если и делать что-то с ковидом — то снижать его вероятность распространения в популяции. Есть другие идеи, как остановить вирус? Ну кроме цинка, колхицина, витаминов разных групп, антикоагулянтов, моноклональных антител, дексаметазона, противовирусных, антибиотиков, отхаркивающих, мочегонных, секретных разработок ГРУ, лошадиных таблеток, гелия, барокамер, циклофосфана и прочего? Предлагайте", — заявил доктор.
«Мы не можем всех посадить на карантин»
Теоретически можно не прививаться, но всех посадить на карантин и таким путем остановить распространение. Но мы в России сделать это не можем.
В средневековье бы могли. Рубили бы голову несогласным. В СССР могли — несогласных посадим и внесем в личное дело. Да и другой менталитет. Общность что ли. Культура. Один за всех. Все за одного. В 2021, в нашей действительности, в России — не можем. Поэтому волны будут фигачить и дальше. Это принять. Не вам. Нам. Медикам", — написал доктор.
«Кто сказал, что прививки испытали быстро?»
Антипрививочники часто говорят, что прививки испытали слишком быстро (ну и теперь вот на нас, как на кроликах, продолжают тестировать). Ну да, считает Купрейчик, быстрее, чем обычно.
Мы вообще не знаем с какой скоростью их обычно тестируют, но, похоже, что-то как получилось — это быстро. Вам это не нравится. Вас это пугает. Это любимое эмоциональное возражение противников вакцин. Да. Быстрее, чем обычно. Но… Обстоятельства такие. Вообще-то мировая пандемия. Болезнь, которую не умеем лечить, напомню. И это все тоже надо принять. Вселенная совершенна. Мы нет. Такие дела", — сказал он.
«Побочные эффекты бывают и от водки»
Некоторые люди не хотят прививаться, опасаясь побочных эффектов. Доктор Купрейчик прокомментировал и эти страхи.
А побочки? Ну они бывают. Это принять. Они и от водки бывают. И от рыбы, которую с Магадана передали. Вселенная несовершенна. Но от этих побочек, похоже, никто не умирает. Ну от AstraZeneca были несколько случаев.
Но статистически ковид все равно опаснее. В десятки раз… Побочки бывают процентов в 40% от «Спутника». И обычно не требуют ни одной таблетки от них, или госпитализации. Обычно. Но, наверное, в чате ваших друзей, друзей друзей — уже сотнями умирают от «Спутника», — написал он.
«Я переболел, зачем мне вакцинироваться?»
Некоторые утверждают — раз они переболели, значит, вакцина им без надобности.
Я болел, а тут пишут, что переболевшие почти не заболевают. Мне прививаться? Ключевое — почти. Хотите поиграться с этими вероятностями в рамках новых штаммов? Welcome. Только потом не вините себя. Примите ответственность", — призывает врач.
А сейчас надо прививаться, чтобы спасти нас от четвертой волны.
Она будет. Всенепременно. Осенью. Может, зимой. С такими темпами — и пятая будет, и шестая. И от мутации спасти нас всех. Родителей наших. Мутация тоже будет. Всенепременно. В рамках полуиммунизированной популяции — еще много интересных мутаций будет. От этого грустно. И немного страшно. Страшнее, чем перспектива вакцинации", — говорит врач.
«Неразмножающаяся вакцина с кусками вируса страшнее?»
В соцсетях распространяется еще одна нелепость — якобы вакцинация влияет на репродуктивные функции, женщины не смогут рожать. И доктор отвечает и на эти ужасные утверждения.
Что будет с моей репродуктивной функцией от вакцины? А я вам вопросом на вопрос: не смущает, что вирус обнаруживается в репродуктивных органах? Это еще в августе 2020 в журнале анналов внутренней медицины. Австрийцы нашли, когда вскрыли трупы от макушки до пяток.
Вирус тогда и в почках, и в печени нашли. И тромбы везде. Не? Не пугает? Неразмножающаяся вакцина с кусками вируса страшнее, да? Мне вот нет. Да и рожали уже после вакцинации. Дети родились нормальными. Дети как дети", — написал он.
Кстати, резюмируя, доктор сказал: «Привитый. Привьюсь. Буду прививаться».
Кто такой Василий Купрейчик
Бывший врач сборной России по горным лыжам, работал врачом-реабилитологом, заведующий отделением реабилитации в «Междисциплинарном центре реабилитации», терапевтом в «Семейной клинике», в настоящее время терапевт в московской горбольнице № 40.