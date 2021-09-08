Накопление вакцин от ковида способствует продлению пандемии, заявили в ВОЗ

Накопление вакцин от COVID-19 богатыми странами способствует продлению пандемии в мире, заявила представитель ВОЗ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNBC.

«Это не просто несправедливо, это не просто аморально, это продлевает пандемию», — сказала Мария Ван Керхов, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ.

По данным ООН, ЕС полностью привил 57% своего населения и вводит бустерные дозы во Франции.

Бустерные дозы вводит и Великобритании, пишет bfm.ru.

Между тем Африка же полностью вакцинировала всего 3% своего населения против коронавируса, сообщает телеканал.

Ранее ВОЗ обратилась к богатым странам с просьбой перенаправить излишки вакцин в более бедные страны в надежде вакцинировать 10% населения каждой страны к концу сентября.

Организация также установила крайний срок вакцинации 40% населения мира в декабре.