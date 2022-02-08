«Накроем вакциной»: новые мутации COVID-19 будут преодолевать иммунитет

«Вирус пойдет по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер. А как это скажется на других свойствах этого штамма, этого никто не знает», — сказал Гинцбург.
Так он ответил на вопрос, есть ли опасность возникновения более тяжелых мутаций или он согласен с мнением специалистов, которые предполагают, что COVID-19 будет быстрее распространяться, но меньшей патогенности, то есть будет становиться менее болезнетворным.
По мнению Гинцбурга, «будет ли новый штамм более патогенен и более контагиозен — это дело второе».
«Здесь что-то прогнозировать, мне кажется, просто-таки невозможно. Потому что, как будут взаимодействовать мутации, которые будут позволять вирусу уходить от иммунного ответа, с другими свойствами специалисты, мне кажется, не в состоянии предугадать», — сказал ученый.
Он подчеркнул, что появления новых штаммов можно избежать, «если мы только сразу, опять же-таки, в течение короткого времени всех накроем вакциной».