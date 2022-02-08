«Накроем вакциной»: новые мутации COVID-19 будут преодолевать иммунитет

Новые мутации коронавируса COVID-19 будут стремиться преодолеть существующий иммунный барьер, и нельзя сказать, станет ли вирус при этом менее опасным, заявил директор центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург, пишет «Интерфакс».

«Вирус пойдет по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер. А как это скажется на других свойствах этого штамма, этого никто не знает», — сказал Гинцбург.

Так он ответил на вопрос, есть ли опасность возникновения более тяжелых мутаций или он согласен с мнением специалистов, которые предполагают, что COVID-19 будет быстрее распространяться, но меньшей патогенности, то есть будет становиться менее болезнетворным.

По мнению Гинцбурга, «будет ли новый штамм более патогенен и более контагиозен — это дело второе».

«Здесь что-то прогнозировать, мне кажется, просто-таки невозможно. Потому что, как будут взаимодействовать мутации, которые будут позволять вирусу уходить от иммунного ответа, с другими свойствами специалисты, мне кажется, не в состоянии предугадать», — сказал ученый.

Он подчеркнул, что появления новых штаммов можно избежать, «если мы только сразу, опять же-таки, в течение короткого времени всех накроем вакциной».