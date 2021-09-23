Нанотела лам точно «бьют» по ковидному вирусу

Группа ученых подтвердила, что микро-антитела (нанотела), вырабатываемые ламами, могут эффективно нацеливаться на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, сообщает Medical Xpress.

«Короткие цепочки молекул, которые могут быть получены в больших количествах в лаборатории, значительно уменьшают признаки заболевания COVID-19 при введении инфицированным моделям животных», — говорится в сообщении.

Нанотела дешевле в производстве и могут доставляться непосредственно в дыхательные пути с помощью небулайзера или назального спрея, пишет «Интерфакс».

Поэтому их можно вводить самостоятельно дома, а не делать инъекции.

Фифи

Исследователи смогли создать нанотела, введя часть спайкового белка SARS-CoV-2 в ламу по прозвищу Фифи.

Хотя лама не заболела, инъекция заставила ее иммунную систему бороться, генерируя против него нанотела.

Лама в барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

Затем у ламы был взят образец крови, и исследователи смогли очистить четыре нанотела, способных связываться с вирусом. После этого нанотела размножили на культуре клеток и объединили в цепочки по три, чтобы повысить их способность связываться с вирусом.

Три цепи наночастиц смогли нейтрализовать как исходный вариант вируса SARS-CoV-2, так и его варианты, возникшие в результате мутаций.

Хомяки

Когда одну из цепей нанотел вводили хомякам, инфицированным SARS-CoV-2, животные показали заметное снижение заболеваемости, они имели более низкую вирусную нагрузку в легких и дыхательных путях через 7 дней, чем контрольная группа грызунов.

Одобрение

Нанотела могут обеспечить важное лечение во всем мире, поскольку производить их легче, чем человеческие антитела, и не нужно хранить в холодильных установках.

Но это произойдет случае одобрения этого метода мировыми медицинскими структурами.