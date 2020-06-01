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Здоровье

Нарколог назвала сложный, но эффективный способ бросить курить

Директор Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова рассказала, как уничтожить табачную зависимость. Все дело в изменении образа мышления и поведения, пишет «МедикФорум».

Сигарета.
Сигарета.
СС0.

Нарколог советует прежде всего проанализировать, как курение связано с мышлением и поведением. Например, возникает ли желание «закурить в компании» или «закурить после еды» на желание взять сигарету снова.

«Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно», — сказала нарколог.

По ее словам, для того, чтобы навсегда отказаться от курения, необходимо мотивировать себя, и найти стимулы к изменению образа мышления и поведения. Врач отметила, что если человек на это неспособен, то он всегда найдет отговорку, чтобы начать снова курить.

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