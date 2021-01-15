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Здоровье

Нарколог рассказал, как восстановить печень после новогодних праздников

Переедание, алкоголь — все эти праздничные удовольствия оказывают сильнейшую нагрузку на печень. О том, как помочь органу вернуться в нормальное состояние, рассказал в интервью радио Sputnik психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь.

По словам врача, первое и главное условие — отказ от алкоголя. Если самостоятельно это сделать не получается, то нужно обратиться за помощью к врачам-специалистам.

Казанцев также советует исключить из рациона жирную, острую жареную пищу. Такая еда может травмировать печень.

Отмечается, что если нагрузки на печень были продолжительными, то период восстановления будет дольше. Чтобы помочь этому процессу, можно начать принимать гепатопротекторы и витамины.

«Необходим большой комплекс после таких длительных возлияний: витамины группы B, аскорбинка, обязательно необходимо восстановить водно-электролитный баланс: калий, магний, натрий. Пить больше минералки и есть щелочные продукты. Сроки зависят от длительности возлияний. Если это было на протяжении всех десяти дней, то не меньше 4−5 дней, чуда не ожидайте, за один день никто вас не восстановит и не приведет в норму», — предупредил Алексей Казанцев.

Болезни печени часто протекают без болевых симптомов, поэтому понять, насколько сильно пострадал орган, непросто. Но могут быть другие проявления. Чтобы не пропустить серьезную проблему, нужно обратиться к гепатологу или терапевту и сдать анализы, посоветовал врач.

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