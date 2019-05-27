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27 мая
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Здоровье

Наркологи: курение вейпа и кальяна может привести к тяжелым заболеваниям

Любители кальянов и вейпов могут стать жертвами туберкулеза и других тяжелых заболеваний. Об этом рассказал заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения Московского центра наркологии Олег Кутушев, пишет «Российская газета».

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Специалист говорит, что технический регламент для жидкостей в вейпах и кальянах отсутствует, поэтому под вопросом остается их качество. К тому же кальяны не подвергаются санитарной обработке, что повышает риск развития туберкулеза и инфекционных болезней.

Использование подобных средств также может подтолкнуть человека к курению никотиносодержащих продуктов. В частности, приводится такая статистика: восемь из 10 вейперов через полтора года переходят на обычные сигареты.

Олег Кутушев,
заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения Московского научно-практического центра наркологии:

Не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, токсический эффект которого неоспорим — это 7000 тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, тяжелые металлы и радиоактивные вещества.

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