Народный вопрос. Где пенсионер-железнодорожник может бесплатно вылечить зубы в Барнауле?

В редакцию поступил вопрос от читателя: «Я — пенсионер-железнодорожник. Подскажите, где можно получить бесплатную стоматологическую помощь». Altapress.ru выяснил, где пенсионеры РЖД могут «починить» зубы и какие документы для этого нужны.

Бесплатную стоматологическую помощь для железнодорожников оказывают в больнице «РЖД — Медицина». В учреждении объяснили, что все пенсионеры РЖД застрахованы в страховой компании «СОГАЗ», поэтому раз в год они имеют право на льготное лечение и протезирование зубов.

Исключение — дорогостоящие процедуры. К примеру, установка имплантов или реставрация зубов будет осуществляться уже за счет пациента.

В отделении ортопедической стоматологии пояснили, что для получения льготной помощи пенсионер должен принести справку с предприятия, на котором он работал (а в ней — прописана организация, стаж работы, сумма-лимит).

Организация, с которой сотрудник ушел на пенсию, на свое усмотрение выделяет определенную финансовую помощь: «Некоторые в справках прописывают сумму, на которую может быть оказано лечение. Например, 10 тыс. рублей. У „ТрансКонтейнер“ — 7,5 тыс. рублей на любого пенсионера. Другие организации в составе „РЖД“ требуют, чтобы мы сначала составили план лечения и указали примерную стоимость услуг, и только после этого они выделяют деньги», — объяснили в больнице.

Стоматология. Анна Зайкова.

Документы , необходимые для оформления льготной медицинской помощи

Паспорт.

Страховой полис СНИЛС.

При наличии — справка МСЭ ( если человеку установили инвалидность и челюстно-лицевая патология идет как следствие основного заболевания).

если человеку установили инвалидность и челюстно-лицевая патология идет как следствие основного заболевания). Для лиц , подвергшиеся воздействию радиации , удостоверение , подтверждающее пребывание гражданина на территории Чернобыля в указанные выше сроки , с указанием дозы облучения.

подвергшиеся воздействию радиации удостоверение подтверждающее пребывание гражданина на территории Чернобыля в указанные выше сроки с указанием дозы облучения. Справка из организации , на которой работал пенсионер.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.