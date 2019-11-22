Народный вопрос. Где пенсионер-железнодорожник может бесплатно вылечить зубы в Барнауле?

Бесплатную стоматологическую помощь для железнодорожников оказывают в больнице «РЖД — Медицина». В учреждении объяснили, что все пенсионеры РЖД застрахованы в страховой компании «СОГАЗ», поэтому раз в год они имеют право на льготное лечение и протезирование зубов.
Исключение — дорогостоящие процедуры. К примеру, установка имплантов или реставрация зубов будет осуществляться уже за счет пациента.
В отделении ортопедической стоматологии пояснили, что для получения льготной помощи пенсионер должен принести справку с предприятия, на котором он работал (а в ней — прописана организация, стаж работы, сумма-лимит).
Организация, с которой сотрудник ушел на пенсию, на свое усмотрение выделяет определенную финансовую помощь: «Некоторые в справках прописывают сумму, на которую может быть оказано лечение. Например, 10 тыс. рублей. У „ТрансКонтейнер“ — 7,5 тыс. рублей на любого пенсионера. Другие организации в составе „РЖД“ требуют, чтобы мы сначала составили план лечения и указали примерную стоимость услуг, и только после этого они выделяют деньги», — объяснили в больнице.
Документы, необходимые для оформления льготной медицинской помощи
- Паспорт.
- Страховой полис СНИЛС.
- При наличии — справка МСЭ (если человеку установили инвалидность и челюстно-лицевая патология идет как следствие основного заболевания).
- Для лиц, подвергшиеся воздействию радиации, удостоверение, подтверждающее пребывание гражданина на территории Чернобыля в указанные выше сроки, с указанием дозы облучения.
- Справка из организации, на которой работал пенсионер.
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