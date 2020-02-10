Народный вопрос. Какие льготы могут получить пострадавшие от испытаний в Семипалатинске?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Какие льготы предусмотрены пострадавшим от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». Мы выяснили — рассказываем.

12 октября 1961 г.. Ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко рассказал, что льготы предусмотрены отдельным Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на семипалатинском полигоне».

Кто может получить льготу

Льготу могут получить жители населенных пунктов, подвергавшихся радиационному воздействию из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 1949 — 1963 годах. А также дети (до 18 лет), которые страдают заболеваниями, вследствие облучения одного из родителей.

При этом накопленная доза облучения, которую получил человек должна превышать 5 сЗв (бэр).

Что входит в льготный пакет

Обслуживание в больницах и аптеках без очереди.

Доплата до размера суммы прежнего заработка , при переводе по медицинским показаниям на низкооплачиваемую работу.

при переводе по медицинским показаниям на низкооплачиваемую работу. Выплата пособия при временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка , независимо от продолжительности страхового стажа.

независимо от продолжительности страхового стажа. Преимущество при сокращении штата на работе , а также первоочередное трудоустройства при ликвидации организации.

а также первоочередное трудоустройства при ликвидации организации. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 дней.

Бизнес. Деньги. СС0

Ежемесячная выплата

При суммарной дозе облучения более 5 сЗв (бэр) — 387 рублей, более 25 сЗв (бэр) — 1,236 тыс. руб.

Детям, страдающим заболеваниями, вследствие радиационного воздействия на одного из родителей полагается 387 рублей.

Ежемесячная выплата на продукты составляет 394, 84 руб.