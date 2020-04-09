Нашли изменения в легких у бессимптомно переболевших Covid-19 в «плавучей тюрьме»

Из 104 человек, заразившихся COVID-19 на корабле, у 76 болезнь протекала бессимптомно. При этом у большинства таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения — эффект «матового стекла», пишет bfm.ru.
Таким образом японские ученые пришли к выводу, что и при бессимптомном течении COVID-19 легким пациента наносится вред.
О понятии
«Матовое стекло» — медицинское понятие, которое применяется для определения изменения легочной ткани.
Это второстепенный симптом, возникающий при уплотнении перегородок между альвеолами.
Сам по себе он никак себя не проявляет и диагностируется только при обследовании легких.
Симптом «матового стекла» образуется локально и характеризуется сниженным показателем воздушности тканей. Главным признаком этого недуга является различимость сосудов в легких и бронхиальных стенках.
Симптом может сопровождать различные патологии.
Бросил якорь для медосмотра
Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус.
Он сошел 25 января в Гонконге.
По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. В СМИ назвали круизный лайнер «плавучей тюрьмой».
Это около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. <Сообщалось, что число заразившихся коронавирусом на лайнере достигло 355.>
Факт
Covid-19 был активным в «плавучей тюрьме» 17 дней после ухода больных пассажиров.