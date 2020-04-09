Нашли изменения в легких у бессимптомно переболевших Covid-19 в «плавучей тюрьме»

У переболевших коронавирусом COVID-19 без симптомов были выявлены патологические изменения в легких, сообщили японские ученые в исследовании на портале Радиологического общества Северной Америки. Исследователи анализировали результаты компьютерной томографии пассажиров лайнера Diamond Princess.

Из 104 человек, заразившихся COVID-19 на корабле, у 76 болезнь протекала бессимптомно. При этом у большинства таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения — эффект «матового стекла», пишет bfm.ru.

Таким образом японские ученые пришли к выводу, что и при бессимптомном течении COVID-19 легким пациента наносится вред.

О понятии

«Матовое стекло» — медицинское понятие, которое применяется для определения изменения легочной ткани.

Это второстепенный симптом, возникающий при уплотнении перегородок между альвеолами.

Сам по себе он никак себя не проявляет и диагностируется только при обследовании легких.

Симптом «матового стекла» образуется локально и характеризуется сниженным показателем воздушности тканей. Главным признаком этого недуга является различимость сосудов в легких и бронхиальных стенках.

Симптом может сопровождать различные патологии.

Коронавирус. Пандемия. СС0

Бросил якорь для медосмотра

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус.

Он сошел 25 января в Гонконге.

По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. В СМИ назвали круизный лайнер «плавучей тюрьмой».

Это около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. <Сообщалось, что число заразившихся коронавирусом на лайнере достигло 355.>

Факт

Covid-19 был активным в «плавучей тюрьме» 17 дней после ухода больных пассажиров.