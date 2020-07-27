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Здоровье

Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусной инфекцией

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева вместе с мужем — рэпером Элджеем — заразились коронавирусом.

Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева.
www.instagram.com/_agentgirl_/

«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — сообщила Ивлеева в своем Instagram.

После поста о болезни на телеведущую набросились комментаторы, которые ее якобы уличали во лжи — «короны нет, это маркетинговый ход и мировой заговор политиков».

Телеведущая в следующем посте рассказала о симптомах и ответила тем, кто считает болезнь выдумкой.

«Корона проявилась как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное, у отца Леши тоже произошла потеря вкуса. Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид, у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи!», — описала симптомы телеведущая.

И насчет мирового заговора: «Я не знаю и не вникаю ни в какие заговоры, правительственные задумки и мировые перевороты. Врачи сказали: «Вы болеете короной!» все! Значит, я болею! Или мне стоило крикнуть в лицо медику — короны не существует?! <…> Так что оставьте эти разбирательства для форумов и спецсайтов, где люди выговариваются. Тут не надо. Есть болячка, будем лечить. «

Ранее супруг Ивлеевой выложил в сторис положительный результат теста на COVID-19.

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