Навальный находится в клинике, где лечилась Ангела Меркель. Подробности

После завершения обследований и после консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие этапы лечения, сообщает DW.

Комментарии от берлинской клиники по заболеванию политика и по его дальнейшему лечению ожидаются 24 августа, пишет РИА Новости.

Самолет приземлился не в том аэропорту, где планировалась посадка. Воздушное судно было решено посадить в военной части аэропорта «Тегель» — он находится в самом центре Берлина, в 15 минутах езды от клиники. То есть пациента не нужно было везти через весь город, сообщает bfm.ru.

В транспортировке помогал аппарат канцлера Ангелы Меркель. Телеканал RTVI сообщает, что речь идет о технической части перевозки: оформление визы, сопровождение и обеспечение безопасности политика.

Алкоголь

Минздрав Омской области сообщил, что в анализах Навального обнаружены алкоголь и кофеин.

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены», — уточнили в министерстве.

В омской клинике врачи поставили Навальному диагноз нарушение обмена веществ, что могло быть вызвано резким понижением сахара в крови.

Сначала медики не разрешили транспортировку пациента. Однако после обращения супруги политика к президенту такое разрешение было получено.

Оплата рейса

Перевозку оппозиционера Алексея Навального в Берлин оплатил предприниматель Борис Зимин, сообщил соратник Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook.

Фонд Зиминых оплатил рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке).

О клинике в Берлине

Charite — не только самая большая клиника Берлина и Европы с топовыми врачами, но и с самыми лучшими учеными. Charite — это самый передовой исследовательский центр в области медицины в Германии, здесь находятся более 100 клиник и лабораторий, которые совершают прорывные исследования в области онкологии, иммунологии, вирусологии. Когда только началась эпидемия коронавируса, Charite стала первой клиникой, которая разработала тестирование в Европе.

VIP-пациенты

В Charite в целом лечились, наверное, почти все канцлеры Германии, в том числе Ангела Меркель. По некоторым данным, она наблюдалась там в прошлом году во время приступов тремора, которые у нее были.

В 2014 году, сразу после выхода из тюрьмы, здесь лечилась бывший украинский премьер Юлия Тимошенко.

Что произошло

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Омске. С борта оппозиционера госпитализировали.

Алексей Навальный находится в коме.