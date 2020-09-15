Навальный опубликовал первый пост после затяжного молчания

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — подписал фото оппозиционер.
Стремительно растет количество лайков. Подписчики Навального желают ему скорейшего выздоровления.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите».
В настоящее время Навальный вышел из комы.
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Ранее в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили, пишет Lenta.ru.