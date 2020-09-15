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Здоровье

Навальный опубликовал первый пост после затяжного молчания

15 сентября Алексей Навальный опубликовал пост из медицинской палаты в берлинской клинике.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — подписал фото оппозиционер.

Стремительно растет количество лайков. Подписчики Навального желают ему скорейшего выздоровления.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите».

В настоящее время Навальный вышел из комы.

Версии

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили, пишет Lenta.ru.

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