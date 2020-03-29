Назло коронавирусу: как сделать маску и санитайзер для рук в домашних условиях

Как сделать санитайзер в домашних условиях
Прежде чем приступить к изготовлению антисептического средства нужно подготовить необходимые инструменты. Чистую емкость для смешивания, чайную ложку или деревянную лопатку, ёмкость для хранения (это может быть банка с крышкой), а также пластиковый флакон с дозатором или распылителем.
Существует два способа приготовления антисептика дома.
Для первого понадобится: 15 мл глицерина, 800 мл обычного спирта (можно использовать любой алкоголь крепостью не ниже 70 градусов), 20 мл дистиллированной воды и 40 мл перекиси водорода. Все ингредиенты смешиваются в подготовленной емкости. По итогу должна получиться однородная вязкая жидкость.
Для второго нужно всего 80 мл геля алоэ и 160 мл медицинского спирта. Оба ингредиента смешать в миске. Смесь по составу должна получиться однородной. Если она кажется слишком густой, можно добавить немного спирта, если же слишком жидкой — немного алоэ.
В состав любого из двух рецептов можно добавить эфирные масла для смягчения кожи рук и добавления приятного аромата. Например, лаванду, эвкалипт, мяту, корицу. Также подойдут масла лимона или грейпфрута. Их добавляют по желанию. 3−5 капель будет достаточно для желаемого результата.
Как сделать медицинскую маску из туалетной бумаги
Пока одни активно обсуждают вопрос о том, зачем в магазинах раскупают туалетную бумагу, другие уже нашли ей эффективное применение. Из нее научились делать медицинские маски.
Для их изготовления понадобится туалетная бумага, две канцелярские резинки и степлер. Часть бумаги нужно аккуратно сложить гармошкой в одну полоску. На ее концы положить резинки.
Край бумаги следует загнуть, чтобы закрыть им резинку, и закрепить степлером с обеих сторон. Маска готова.