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Назло коронавирусу: как сделать маску и санитайзер для рук в домашних условиях

В связи с вспышкой пандемии коронавируса дефицитными стали необходимые профилактические товары. Сегодня в аптеках очень трудно найти антисептические средства для рук и медицинские маски. Как самостоятельно сделать санитайзер из спирта и маски из туалетной бумаги, в материале altapress.ru.

Медицинская маска.
Медицинская маска.
Altapress.ru.

Как сделать санитайзер в домашних условиях

Прежде чем приступить к изготовлению антисептического средства нужно подготовить необходимые инструменты. Чистую емкость для смешивания, чайную ложку или деревянную лопатку, ёмкость для хранения (это может быть банка с крышкой), а также пластиковый флакон с дозатором или распылителем.

Существует два способа приготовления антисептика дома.

Для первого понадобится: 15 мл глицерина, 800 мл обычного спирта (можно использовать любой алкоголь крепостью не ниже 70 градусов), 20 мл дистиллированной воды и 40 мл перекиси водорода. Все ингредиенты смешиваются в подготовленной емкости. По итогу должна получиться однородная вязкая жидкость.

Аптечный спирт.
Аптечный спирт.
www.medikforum.ru

Для второго нужно всего 80 мл геля алоэ и 160 мл медицинского спирта. Оба ингредиента смешать в миске. Смесь по составу должна получиться однородной. Если она кажется слишком густой, можно добавить немного спирта, если же слишком жидкой — немного алоэ.

В состав любого из двух рецептов можно добавить эфирные масла для смягчения кожи рук и добавления приятного аромата. Например, лаванду, эвкалипт, мяту, корицу. Также подойдут масла лимона или грейпфрута. Их добавляют по желанию. 3−5 капель будет достаточно для желаемого результата.

Как сделать медицинскую маску из туалетной бумаги

Пока одни активно обсуждают вопрос о том, зачем в магазинах раскупают туалетную бумагу, другие уже нашли ей эффективное применение. Из нее научились делать медицинские маски.

Туалетная бумага.
Туалетная бумага.
Открытые источники.

Для их изготовления понадобится туалетная бумага, две канцелярские резинки и степлер. Часть бумаги нужно аккуратно сложить гармошкой в одну полоску. На ее концы положить резинки.

Край бумаги следует загнуть, чтобы закрыть им резинку, и закрепить степлером с обеих сторон. Маска готова.

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