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Здоровье

Назван фактор, удваивающий риск смертельного исхода от COVID-19

Китайские медики выяснили, что повышенный сахар в крови удваивает вероятность гибели от тяжелых форм коронавирусной инфекции. Причем это касается не только тех, кто болеет диабетом или ожирением, пишут РИА Новости.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

К такому выводу медики пришли, изучив истории болезни 600 пациентов, которые попали в больницы Уханя в январе и феврале.

Они выяснили, что повышенный уровень глюкозы в крови при госпитализации связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19. Так, люди с относительно высоким уровнем сахара в крови — около 7 миллимоль на литр — умирали от осложнений при COVID-19 примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты.

«В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками. При этом нельзя исключать и то, что невосприимчивость к инсулину у них возникла из-за заражения SARS-CoV-2 или других болезней», — отмечают исследователи.

После начала вспышки COVID-19 медики обнаружили, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 значительно чаще поражает людей с диабетом, лишним весом, заболеваниями сердца и курильщиков.

Вероятность гибели пациента от коронавируса с сердечным заболеванием возрастала в 4 раза, с ожирением и диабетом — от трех до пяти раз.

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