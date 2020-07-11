Назван фактор, удваивающий риск смертельного исхода от COVID-19

К такому выводу медики пришли, изучив истории болезни 600 пациентов, которые попали в больницы Уханя в январе и феврале.

Они выяснили, что повышенный уровень глюкозы в крови при госпитализации связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19. Так, люди с относительно высоким уровнем сахара в крови — около 7 миллимоль на литр — умирали от осложнений при COVID-19 примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты.

«В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками. При этом нельзя исключать и то, что невосприимчивость к инсулину у них возникла из-за заражения SARS-CoV-2 или других болезней», — отмечают исследователи.