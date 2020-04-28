Назван критерий, по которому можно считать пандемию Covid-19 закончившейся

Считать пандемию нового коронавируса в России завершившейся можно будет тогда, когда в день будет фиксироваться не более 100 случаев заражения, рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн, пишет РИА Новости .

Сегодня, по его словам, в России «мы вышли на цифру в 6 тысяч и так на протяжении нескольких дней около этой цифры, как правило, ниже этой цифры колеблемся».

«Пока у нас это измеряется тысячами, то, конечно, эпидемия продолжается. Но если после наших 6 тысяч будет более стабильно в районе 3−4, это уже, конечно, падение. А так, чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, это не больше 100 новых выявленных случаев в сутки», ― подчеркнул Альтштейн.

При этом вирусолог считает — ситуация стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев, пишет bfm.ru.