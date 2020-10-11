Назван неожиданный способ, как лучше всего уберечься от коронавируса

Он отметил, что тяжесть болезни зависит не только от возраста человека.

По его мнению, когда люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вируса.

«Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики — это футбол», — заявил Комаровский.