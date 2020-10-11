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Здоровье

Назван неожиданный способ, как лучше всего уберечься от коронавируса

Лучшим способом профилактики COVID-19 являются занятия футболом, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, запись опубликована на его YouTube-канале.

Чемпионат Алтайского края по мини-футболу.
Чемпионат Алтайского края по мини-футболу.
архив компании "АЛЬКОН"

Он отметил, что тяжесть болезни зависит не только от возраста человека.

«Тяжесть болезни зависит от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути», — добавил Комаровский.

По его мнению, когда люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вируса.

«Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики — это футбол», — заявил Комаровский.

Он выразил мнение, что в закрытых помещениях вероятность заразиться выше.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Как пишет РИА Новости, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19. За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.

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