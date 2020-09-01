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Здоровье

Назван продукт, снижающий артериальное давление

Ежедневное употребление оливкового масла поможет нормализовать артериальное давление. К такому выводу пришли исследователи из австралийского университета Ла Троба в Мельбурне, сообщает радио «Комсомольская правда».

Оливковое масло.
Оливковое масло.
CC0

В эксперименте участвовало полсотни добровольцев, из которых половина три недели употребляла оливковое масло первого отжима, а вторая половина — рафинированное масло. В ходе эксперимента участники не принимали лекарств.

У людей из первой группы по прошествии трех недель зафиксировано снижение на 2,5% центрального артериального давления и на 2% — периферического систолического давления.

Оливковое масло богато разными активными соединениями, в том числе полифенолами, олеиновой кислотой и другими, объясняют исследователи. Эти вещества благотворно влияют на сосудистую и пищеварительную систему, а также имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

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