Назван продукт, снижающий артериальное давление

В эксперименте участвовало полсотни добровольцев, из которых половина три недели употребляла оливковое масло первого отжима, а вторая половина — рафинированное масло. В ходе эксперимента участники не принимали лекарств.
У людей из первой группы по прошествии трех недель зафиксировано снижение на 2,5% центрального артериального давления и на 2% — периферического систолического давления.
Оливковое масло богато разными активными соединениями, в том числе полифенолами, олеиновой кислотой и другими, объясняют исследователи. Эти вещества благотворно влияют на сосудистую и пищеварительную систему, а также имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.