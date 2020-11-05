Назван процент ошибочных тестов на коронавирус

По его словам, речь идет о 30−40% ошибочных результатов.

«Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — сказал Авдеев.

Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус наступает на восьмой день после заражения или на третий после появления первых симптомов, пишет Lenta.ru. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса.

По данным алтайского оперштаба на 5 ноября, среднесуточный охват тестированием жителей края составил 289,34 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 6 404 человек в день, с учетом повторных анализов за сутки сделали 6 951 тест.