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Здоровье

Назван процент ошибочных тестов на коронавирус

Треть тестов на коронавирус дают ошибки, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, сообщает РИА Новости.

Ученые. Исследования. Анализы.
Ученые. Исследования. Анализы.
CC0

По его словам, речь идет о 30−40% ошибочных результатов.

«Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — сказал Авдеев.

Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус наступает на восьмой день после заражения или на третий после появления первых симптомов, пишет Lenta.ru. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса.

По данным алтайского оперштаба на 5 ноября, среднесуточный охват тестированием жителей края составил 289,34 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 6 404 человек в день, с учетом повторных анализов за сутки сделали 6 951 тест.

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