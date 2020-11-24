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Здоровье

Назван «самый грозный симптом» коронавируса

«Самым грозным симптомом» новой коронавирусной инфекции является одышка, передает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — подчеркнула эксперт.

Наталья Пшеничная также добавила, что в случае появления одышки необходимо немедленно обратиться к врачу.

По словам представителя Роспотребнадзора, во время пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии у человека COVID-19.

Впрочем, по ее словам, данная комбинация клинических признаков не является специфической и встречается и при других заболеваниях.

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