Назван срок защиты российской вакцины от коронавируса

«Есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — цитируют Гинцбурга «Известия».
Что касается срока действия зарубежной вакцины Pfizer, то по его словам, он составляет «от силы» пять месяцев.
Также Александр Гинцбург высказался о том, что «Спутник V» на 96% гарантирует, что вакцинированный не заразится коронавирусом.
«Вакцина гарантирует на 96% то, что вы не заболеете, 4% - да, возможно», — подчеркнул академик, добавив, что входящие в эти 4% люди могут перенести заболевание в более мягкой форме с симптомами в виде насморка, кашля, может быть, с небольшой температурой.
Напомним, первая в России и мире вакцина против COVID-19 была зарегистрирована в августе 2020 года.