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Здоровье

Назван срок защиты российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» способна защищать от заболевания примерно два года, заявил в эфире программы «Соловьев Live» Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, где был разработан препарат.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

«Есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — цитируют Гинцбурга «Известия».

Что касается срока действия зарубежной вакцины Pfizer, то по его словам, он составляет «от силы» пять месяцев.

Также Александр Гинцбург высказался о том, что «Спутник V» на 96% гарантирует, что вакцинированный не заразится коронавирусом.

«Вакцина гарантирует на 96% то, что вы не заболеете, 4% - да, возможно», — подчеркнул академик, добавив, что входящие в эти 4% люди могут перенести заболевание в более мягкой форме с симптомами в виде насморка, кашля, может быть, с небольшой температурой.

Напомним, первая в России и мире вакцина против COVID-19 была зарегистрирована в августе 2020 года.

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