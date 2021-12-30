Названа доля смертности от «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19, сообщает The Telegraph со ссылкой на совместное исследование ученых Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.

Специалисты наблюдали за зараженными «омикроном» в городе Тшване, в котором была зафиксирована первоначальная вспышка «омикрона».

Ученые выяснили — из-за нового штамма умерли порядка 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%.

Исследователи также выявили — менее половины госпитализированных нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с предыдущими вариантами коронавируса этот показатель составлял около 99,5%. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было значительно меньше — 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни, пишет Газета.Ru.

Пациенты, госпитализированные в период вспышки «омикрона», выписывались в среднем через 4 дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах.

Ранее о недостатках статистики заражений «омикроном» рассказал вирусолог.