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Здоровье

Названа истинная причина пандемии коронавируса в мире

Немецкий вирусолог Александр Кекуле (Alexander Kekulé) назвал в эфире телеканала ZDF истинную причину пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По словам ученого, в Италии, откуда началось распространение COVID-19 по Европе, не восприняли опасность новой инфекции всерьез.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

В настоящее время человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью и возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным.

Именно он обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с COVID-19 по всему миру.

По мнению Кекуле, к такой ситуации привело то, что европейские власти и общественность не восприняли угрозу всерьез и игнорировали предупреждения ученых об опасности вируса.

В результате SARS-CoV-2 удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.

Аптека. Коронавирус.
Аптека. Коронавирус.
соцсети.

Ранее сообщалось, что в организмах летучих мышей, которые несколько лет пролежали в морозильных камерах Японии и Камбоджи, ученые впервые обнаружили коронавирусы, родственные ставшему причиной мировой пандемии SARS-CoV-2.

Однако они не способны передаваться человеку.

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