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Названа новая главная причина смертности во всем мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала главной причиной смертности во всем мире. Теперь ею стало употребление алкоголя, пишут «Известия».

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

Как посчитали в ВОЗ, в 2016 году от алкоголя погибли 3 млн человек во всем мире. Это 5,3% от всех смертей. От злоупотребления спиртным в 2016 году умерло больше людей, чем от СПИДа, насилия и ДТП.

Еще более пугает процент погибших от спиртного среди молодежи 20−29 лет: 13,5% от всех смертей. Особенно подвержены риску мужчины, поскольку на них приходится три четверти от всех смертей из-за злоупотребления алкоголем.

1 из 20 смертей в мире из года в год связана с вождением в нетрезвом виде или заболеваниями, вызванными злоупотреблением спиртным. Кроме того, пьянство делает людей более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям, таким как туберкулез, ВИЧ и пневмония.

По данным экспертов, больше всего спиртные напитки употребляют в Европе. При этом в ВОЗ указывают, что в Молдавии, Беларуси и России эта тенденция идет на спад.

Из-за данных по Барнаулу в России собираются поднять возраст, с которого можно покупать алкоголь
Потребитель

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, около 58% россиян выпивают время от времени, в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц, еще 40% граждан не пьют вовсе.

Напомним, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила поднять возраст, с которого можно продавать спиртное с 18 лет до 21 года.

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