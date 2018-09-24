Названа новая главная причина смертности во всем мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала главной причиной смертности во всем мире. Теперь ею стало употребление алкоголя, пишут «Известия».

Как посчитали в ВОЗ, в 2016 году от алкоголя погибли 3 млн человек во всем мире. Это 5,3% от всех смертей. От злоупотребления спиртным в 2016 году умерло больше людей, чем от СПИДа, насилия и ДТП.

Еще более пугает процент погибших от спиртного среди молодежи 20−29 лет: 13,5% от всех смертей. Особенно подвержены риску мужчины, поскольку на них приходится три четверти от всех смертей из-за злоупотребления алкоголем.

1 из 20 смертей в мире из года в год связана с вождением в нетрезвом виде или заболеваниями, вызванными злоупотреблением спиртным. Кроме того, пьянство делает людей более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям, таким как туберкулез, ВИЧ и пневмония.

По данным экспертов, больше всего спиртные напитки употребляют в Европе. При этом в ВОЗ указывают, что в Молдавии, Беларуси и России эта тенденция идет на спад.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, около 58% россиян выпивают время от времени, в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц, еще 40% граждан не пьют вовсе.

Напомним, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила поднять возраст, с которого можно продавать спиртное с 18 лет до 21 года.