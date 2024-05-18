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Здоровье

Названа опасность клубники во время похудения

Нутрициолог Екатерина Войтенко предупредила об опасности разгрузочных диет, основанных исключительно на клубнике. Об этом пишет Пятый канал.

Отмечается, что клубника действительно является низкокалорийной ягодой. В ней содержатся витамины группы B, E и А, а также витамин С. Однако попытка похудеть с помощью «клубничной диеты» может привести к нежелательным последствиям в виде аллергической реакции.

Нутрициолог напомнила, что все зависит от дозы: даже полезные продукты могут стать опасными при чрезмерном употреблении.

Людям с аллергией на клубнику лучше полностью исключить ее из рациона. Также ограничить употребление этой ягоды следует тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом: язвенная болезнь, повышенная кислотность желудка или желчнокаменная болезнь.

Ранее сообщалось, что популярный препарат среди девушек оказался полезен для мужского здоровья.

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