Нутрициолог Екатерина Войтенко предупредила об опасности разгрузочных диет, основанных исключительно на клубнике. Об этом пишет Пятый канал.

Отмечается, что клубника действительно является низкокалорийной ягодой. В ней содержатся витамины группы B, E и А, а также витамин С. Однако попытка похудеть с помощью «клубничной диеты» может привести к нежелательным последствиям в виде аллергической реакции.

Нутрициолог напомнила, что все зависит от дозы: даже полезные продукты могут стать опасными при чрезмерном употреблении.

Людям с аллергией на клубнику лучше полностью исключить ее из рациона. Также ограничить употребление этой ягоды следует тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом: язвенная болезнь, повышенная кислотность желудка или желчнокаменная болезнь.

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