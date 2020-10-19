Названа причина отсутствия в аптеках Алтайского края антибиотиков и средств от гриппа

«Есть порядок назначения и приобретения таких препаратов. Их должен назначать лечащий врач, который определяет тактику лечения, — сказала Переладова. — Самому назначать себе антибиотики неправильно. Антибактерианые препараты это не витамины, которые всегда должны быть в свободном доступе».
Напомним, по данным краевого минздрава и Росздравнадзора, в данный момент дефицит медицинских препаратов возник во многих регионах страны.
В этой связи Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а также готовит письма в федеральные Минпром и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки необходимых лекарств на Алтай.
Отметим и то, что по данным на 19 октября, общее число заболевших коронавирусом в регионе — 16 593 человека, выздоровело 14 099 человек. За весь период пандемии в крае умерло 652 человека с COVID-19.