Названа причина отсутствия в аптеках Алтайского края антибиотиков и средств от гриппа

Жители Алтайского края жалуются на то, что в аптеках нет противовирусных препаратов, а также антибиотиков. Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова говорит, что это связано не с отсутствием препарата как такового, а с порядком его получения.

«Есть порядок назначения и приобретения таких препаратов. Их должен назначать лечащий врач, который определяет тактику лечения, — сказала Переладова. — Самому назначать себе антибиотики неправильно. Антибактерианые препараты это не витамины, которые всегда должны быть в свободном доступе».

Напомним, по данным краевого минздрава и Росздравнадзора, в данный момент дефицит медицинских препаратов возник во многих регионах страны.

В этой связи Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а также готовит письма в федеральные Минпром и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки необходимых лекарств на Алтай.

Отметим и то, что по данным на 19 октября, общее число заболевших коронавирусом в регионе — 16 593 человека, выздоровело 14 099 человек. За весь период пандемии в крае умерло 652 человека с COVID-19.