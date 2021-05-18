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Здоровье

Названа причина, почему второй год пандемии коронавируса может быть смертоноснее первого

Второй год пандемии COVID-19 может быть смертоноснее первого. Причиной тому способны стать проблемы с вакцинацией в некоторых странах.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

«Доступ к вакцинам имеет только так называемый золотой миллиард, включая нашу страну. Богатые страны могут потратить деньги на вакцинацию населения, у бедных стран с этим будет большая проблема», — заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с изданием «Москва 24».

Он уточнил, что прирост смертности способен начаться за счет необеспеченных вакциной государств и назвал в качестве примера Индию.

«На мой взгляд, во всей Африке сейчас так же. И что там происходит с коронавирусом, мы вообще не знаем. Отчитываясь, они приводят смешные цифры. Непонятно, кто и как там считает количество заболевших», — добавляет эксперт.

Еще одной проблемой Владимир Болибок назвал постковидное состояние у переболевших людей. «В этой группе значительно более высокая смертность от последствий коронавируса. Ведь этот вирус проявляет все скрытые заболевания человека. Особенно это касается заболеваний, связанных с сосудами», — сказал аллерголог-иммунолог.

Кроме того, он предупредил, что осенью — зимой 2021−2022 годов мы столкнемся со всплеском коронавирусной инфекции «в силу респираторно-простудного характера этого вируса».

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