Названа сумма, которую потратят на модернизацию больниц и поликлиник в Алтайском крае

По программе модернизации первичного звена здравоохранения Алтайскому краю будут выделять в течение пяти лет выделать ежегодно порядка по 1,5 млрд рублей, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Основными направлениями станут строительство и ремонт поликлиник, больниц и ФАПов, приобретение оборудования и замена автопарка.

Всего на первичное звено выделят около 8,4 млрд рублей, чуть более миллиарда из них на новое оборудование.

«Последние три года мы набрали темп по строительству ФАПов, — отметил Попов. — В этом году планируется 17 учреждений. Сегодня в крае функционируют и 25 мобильных ФАПов. Будут строиться поликлиники в Советском и Алтайском районах, противотуберкулезный диспансер, инфекционное отделение в Павловской ЦРБ. Кроме того, завершается модернизация поликлиники в 3-ей горбольнице Барнаула, она оснащается мебелью и оборудованием».

В 2021 году приступят к началу строительства хирургического комплекса в Центре охраны материнства и детства, которое планируется завершить в течение трех лет.

По словам министра, в этом году, завершив ремонт и реконструкцию детских поликлиник края, приступят ко взрослым. Пока разрабатывается проектно-сметную документация. Всего предстоит модернизировать 23 учреждения.

Краевая детская стоматологическая поликлиника. Анна Зайкова.

На детские поликлиники потратили около трех лет, взрослые могут занять больше времени, поскольку их по количеству больше, чем детских, и сами по себе эти объекты инфраструктурно сложнее. Ежегодно до 300 млн рублей будет выделяться из краевого бюджета на эти цели.

В этом же году переоснастят 37 поликлиник края. В первую очередь речь идет о современном рентгенологическом оборудовании, которое не менялось более 10 лет, а также УЗИ-аппаратах и флюорографах. В 2021−22 годах на это планируется потратить 617 млн рублей.

Дмитрий Попов подчеркнул, что никакой оптимизации при этом не будет: ни одно юридическое лицо не планируется ликвидировать или присоединять к другим.