Названа сумма, которую потратят на модернизацию больниц и поликлиник в Алтайском крае

Всего на первичное звено выделят около 8,4 млрд рублей, чуть более миллиарда из них на новое оборудование.
«Последние три года мы набрали темп по строительству ФАПов, — отметил Попов. — В этом году планируется 17 учреждений. Сегодня в крае функционируют и 25 мобильных ФАПов. Будут строиться поликлиники в Советском и Алтайском районах, противотуберкулезный диспансер, инфекционное отделение в Павловской ЦРБ. Кроме того, завершается модернизация поликлиники в 3-ей горбольнице Барнаула, она оснащается мебелью и оборудованием».
В 2021 году приступят к началу строительства хирургического комплекса в Центре охраны материнства и детства, которое планируется завершить в течение трех лет.
По словам министра, в этом году, завершив ремонт и реконструкцию детских поликлиник края, приступят ко взрослым. Пока разрабатывается проектно-сметную документация. Всего предстоит модернизировать 23 учреждения.
На детские поликлиники потратили около трех лет, взрослые могут занять больше времени, поскольку их по количеству больше, чем детских, и сами по себе эти объекты инфраструктурно сложнее. Ежегодно до 300 млн рублей будет выделяться из краевого бюджета на эти цели.
В этом же году переоснастят 37 поликлиник края. В первую очередь речь идет о современном рентгенологическом оборудовании, которое не менялось более 10 лет, а также УЗИ-аппаратах и флюорографах. В 2021−22 годах на это планируется потратить 617 млн рублей.
Дмитрий Попов подчеркнул, что никакой оптимизации при этом не будет: ни одно юридическое лицо не планируется ликвидировать или присоединять к другим.