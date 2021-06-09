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Здоровье

Названы два «волшебных» слова для неотложного приема в больнице

Отказать в приеме в больнице не имеют права в случае, если пациент скажет два «волшебных» слова, заявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-офтальмолог Дмитрий Майчук.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Общаясь с ведущим Александром Мясниковым, врачи сошлись во мнении, что не всегда есть возможность в указанный срок «прорваться» к врачу.

В то же время, по словам Дмитрия Майчука, есть фраза, после которой пациента обязаны принять без каких-либо отказов.

«Острая боль», — назвал своеобразный «пароль» врач, подчеркнув, что после этих слов ни в одной клинике не имеют права отказать в помощи.

Также Дмитрий Майчук добавил, что в этом случае отсутствие полиса или паспорта не может быть поводом для отказа в медицинской помощи.

«Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет», — резюмировал доктор.

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