Названы два «волшебных» слова для неотложного приема в больнице

Отказать в приеме в больнице не имеют права в случае, если пациент скажет два «волшебных» слова, заявил в программе «О самом главном» на телеканале « Россия 1 » врач-офтальмолог Дмитрий Майчук.

Общаясь с ведущим Александром Мясниковым, врачи сошлись во мнении, что не всегда есть возможность в указанный срок «прорваться» к врачу.

В то же время, по словам Дмитрия Майчука, есть фраза, после которой пациента обязаны принять без каких-либо отказов.

«Острая боль», — назвал своеобразный «пароль» врач, подчеркнув, что после этих слов ни в одной клинике не имеют права отказать в помощи.

Также Дмитрий Майчук добавил, что в этом случае отсутствие полиса или паспорта не может быть поводом для отказа в медицинской помощи.

«Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет», — резюмировал доктор.