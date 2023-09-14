15 сентября
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Здоровье

Названы главные факторы риска опущения матки в молодом возрасте

С опущением шейки матки могут столкнуться не только пожилые женщины, но и девушки в молодом возрасте, пишет "Мослента".

Живот, боль в животе.
Живот, боль в животе.
СС0

Конечно, первый фактор риска - это роды. Спровоцировать это могут не только сложные и длительные роды, но и слишком быстрые. Также это может случиться, что ребенок сильно крупный. И если рождается сразу несколько малышей.

Второй причиной может быть травма промежности, например, некачественная гинекологическая операция. Специалист отмечает, что дисплазия шейки матки тоже может быть фактором риска.

Спорт, тяжелые физические нагрузки, постоянное давление в брюшной полости, сильный кашель и запоры. Все это риски опущения шейки матки.

Не стоит забывать про возраст, хоть и молодых и диагностируют пролапс, но у пожилых женщин опущение случается почти в пять раз чаще.

Это связано с периодом менопаузы, половые гормоны снижаются, а соединительная ткань истончается.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продолжают рекордными темпами строить ФАПы.

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