Названы группы крови, наиболее и наименее уязвимые к COVID-2019

В центрах федерального агентства подтверждены выводы зарубежных ученых.
«Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте — первая и третья. И реже всего редкая группа, четвертая», — сказала Вероника Скворцова на пресс-конференции 15 мая.
На вопрос о том, можно ли связать данную статистику с тем, что вторая группа является самой распространенной, Скворцова ответила, что он требует дополнительного изучения.
Ранее китайские ученые пришли к похожему выводу, но заключение сделали более осторожное: восприимчивость к COVID-19 в некоторой степени зависит от группы крови. Так, для людей со второй группой вирус несколько опаснее, чем для остальных.
В чем медики всего мира единодушны — так это в том, что в группу риска, то есть наиболее уязвимых к коронавирусной инфекции, входят люди старше 60 лет и больные хроническими заболеваниями — гипертонией, болезнями почек, раком и диабетом.