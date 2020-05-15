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16 мая
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Здоровье

Названы группы крови, наиболее и наименее уязвимые к COVID-2019

Коронавирусной инфекцией чаще всего заражаются люди со второй группой крови, заявила 15 мая Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства, сообщают «Известия». Ранее к похожим выводам пришли в Китае.

Медицина. Здоровье. Кровь.
Медицина. Здоровье. Кровь.
СС0

В центрах федерального агентства подтверждены выводы зарубежных ученых.

«Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте — первая и третья. И реже всего редкая группа, четвертая», — сказала Вероника Скворцова на пресс-конференции 15 мая.

На вопрос о том, можно ли связать данную статистику с тем, что вторая группа является самой распространенной, Скворцова ответила, что он требует дополнительного изучения.

Ранее китайские ученые пришли к похожему выводу, но заключение сделали более осторожное: восприимчивость к COVID-19 в некоторой степени зависит от группы крови. Так, для людей со второй группой вирус несколько опаснее, чем для остальных.

В чем медики всего мира единодушны — так это в том, что в группу риска, то есть наиболее уязвимых к коронавирусной инфекции, входят люди старше 60 лет и больные хроническими заболеваниями — гипертонией, болезнями почек, раком и диабетом.

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