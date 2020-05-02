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Здоровье

Названы отличия симптомов коронавируса от аллергии

Роспотребнадзор объяснил жителям страны, как отличить коронавирус от сезонной аллергии, подчеркнув при этом, что аллергия не повышает риск заражения COVID-19.

Девушка в поле. Аллергия
Девушка в поле. Аллергия
СС0

Как сообщает РБК со ссылкой на информацию надзорного ведомства, исключение составляют неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Что касается симптомов аллергии, то среди таковых Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле.

Но при аллергии нет повышенной температуры, утомляемости, выраженной слабости, болей в мышцах.

В том случае, если человек не болеет бронхиальной астмой, то у подверженных аллергии также нет кашля и одышки, указывают в Роспотребнадзоре.

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