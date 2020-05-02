Названы отличия симптомов коронавируса от аллергии

Как сообщает РБК со ссылкой на информацию надзорного ведомства, исключение составляют неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Что касается симптомов аллергии, то среди таковых Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле.
Но при аллергии нет повышенной температуры, утомляемости, выраженной слабости, болей в мышцах.
В том случае, если человек не болеет бронхиальной астмой, то у подверженных аллергии также нет кашля и одышки, указывают в Роспотребнадзоре.