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Здоровье

Названы продукты, делающие человека счастливее

Врачи из клиники Майо в американском штате Аризона перечислили продукты, способные улучшить психическое здоровье человека, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий портал Focus.de.

Яйца.
Яйца.
СС0

Для поднятия настроения врачи посоветовали добавить в рацион бобы, рыбу, орехи, брокколи, шпинат и яйца.

Жирные сорта рыбы содержат омега-3 кислоты, которые способствуют облегчению симптомов депрессии, стимулируя выработку гормонов счастье — серотонина и дофамина.

В состав бобов, орехов и яиц входят аминокислоты, в том числе триптофан, который поддерживает в равновесии баланс серотонина в организме. Кроме того, триптофан важен для нормального режима сна и бодрствования человека.

Шпинат и брокколи богаты фолиевой кислотой, недостаток которой может вызвать нарушения сна и депрессию.

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