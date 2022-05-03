Названы пять несуществующих болезней, которые диагностируют только в России

Некоторые диагнозы из уст врача означают, что он не знает, что с пациентом и как его лечить. Популярные болезни, о которых все слышали, не признаны мировым научным сообществом, но это не мешает им продолжать существовать в России, пишет Медпортал.

Вегето-сосудистая дистония

Диагноз ВСД часто ставят детям и подросткам, у которых наблюдаются:

головные боли и головокружения,

тахикардия,

избыточное потоотделение,

чувство нехватки воздуха и одышка,

обмороки.

По сути вегето-сосудистая дистония или вегетоневроз — это не болезнь, а совокупность всех перечисленных симптомов. Поэтому любое лечение от ВСД не может воздействовать на первопричину беспокойства.

Из-за того, что ВСД живет в умах некоторых врачей, недиагностированными остаются серьезные заболевания — головная боль напряжения, мигрень, гипертония, болезни щитовидной железы, депрессия, тревожные расстройства и многое другое.

Голова. СС0.

Дисбактериоз

Дисбактериоз или дисбиоз — это не болезнь, а временное состояние, когда в кишечнике изменяется соотношение бактерий, составляющих его собственную микрофлору.

Лечить дисбиоз сам по себе бесполезно, при наличии проблем с кишечником (вздутия, диареи и т.д.) всегда нужно искать причину.

За расстройством пищеварения может скрываться лактазная недостаточность, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, псевдомембранозный колит как побочный эффект приема антибиотиков и так далее.

За постановкой диагноза «дисбактериоз» обычно следует назначение пробиотиков, которое приводит лишь к временному улучшению состояния.

Кефир. HeaClub.ru.

Синдром дырявого кишечника

Под этим обычно подразумевают ослабление межклеточных соединений в кишечнике, из-за чего стенки кишки начинают пропускать в кровь бактерии и крупные молекулы, попадающие в него с пищей.

Спровоцировать такую проблему можно, неправильно питаясь (часто виноваты оказываются сахар, глютен и молочные продукты), заразившись паразитами или подвергаясь длительному стрессу. Лечение же базируется на приеме БАДов, пищеварительных ферментов, про- и пребиотиков.

Но дырявый кишечник — это миф. Целостность кишок может страдать, но в этом случае всегда нужно искать первопричину. Вера в существование такого синдрома может привести к поздней диагностике действительно опасных заболеваний, при которых в кишечнике развивается хронических воспалительный процесс и как результат — повышенная кишечная проницаемость.

Живот , боль в животе. СС0

Детская гиперактивность

Излишне энергичных детей, с которыми трудно справляться, педиатры называют гиперактивными. Лечить это никак не предполагается — только смириться или пытаться сгладить непоседливость, предлагая ребенку перенаправить внимание на книги и тихие игры.

В то же время, некоторые дети, плохое поведение которых вызывает у родителей беспокойство, на самом деле могут страдать СДВГ — синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.

Это неврологический диагноз, требующий проведения соответствующей терапии. Таким детям трудно справляться с собственными эмоциями, общаться с другими людьми, адаптироваться к новой среде, они имеют проблемы с концентрацией и обучением.

С ними нужно заниматься корректировкой расстройства — делать массажи, проходить психотерапию, заниматься лечебной физкультурой.

Дети и кошки — лучшее сочетание для интернетного фото. boredpanda.com

Авитаминоз

Технически авитаминозом можно назвать цингу или рахит — то есть состояния, при которых в организме полностью отсутствует какой-то из витаминов. В то же время в России считается, что авитаминоз — это синоним снижения иммунитета и нехватки витаминов в межсезонье.

Действительно, весной и осенью многие жалуются на повышенную усталость, сонливость, ломкость ногтей, выпадение волос, снижение мотивации и апатию. За этим состоянием может скрываться что угодно, в том числе и гиповитаминоз, то есть недостаток некоторых или какого-то одного витамина.

Гиповитаминоз встречается не так часто. Подавляющее большинство людей получают все необходимые им витамины с пищей. Специальные добавки нужны единицам, например, беременным женщинам, пожилым людям, вегетарианцам и людям с некоторыми хроническими заболеваниями, которые мешают витаминам нормально усваиваться.

Даже если гиповитаминоз случился, перед приемом любых мультивитаминных комплексов обязательно нужно консультироваться со специалистом. Гипервитаминоз может быть не менее опасен, чем недостаток витаминов.