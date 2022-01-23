Названы самые распространенные симптомы омикрона у детей

О наличии у детей штамма коронавируса «омикрон» могут свидетельствовать несколько признаков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider .

По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, исследователи провели анализ нескольких сотен случаев омикрон-штамма у детей в возрасте от восьми до 12 лет.

«Согласно предварительным данным, наиболее распространенными стали семь симптомов: усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание, высокая температура и кашель», — говорится в исследовании.

При этом Дункан отметила схожесть протекания болезни как у привитых, так и у непривитых детей.

Другие эксперты отметили наличие таких признаков заболевания, как диарея и сыпь.

Кроме того, у некоторых детей развился круп — респираторный синдром, характеризующийся воспалением верхних и нижних дыхательных путей и грубым лающим кашлем.

Исследователи также подчеркнули, что дети при заражении омикроном редко болеют в тяжелой форме.

Ранее на Алтае выявили первые случаи омикрона — заразились двое детей и двое взрослых.