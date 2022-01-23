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Здоровье

Названы самые распространенные симптомы омикрона у детей

О наличии у детей штамма коронавируса «омикрон» могут свидетельствовать несколько признаков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, исследователи провели анализ нескольких сотен случаев омикрон-штамма у детей в возрасте от восьми до 12 лет.

«Согласно предварительным данным, наиболее распространенными стали семь симптомов: усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание, высокая температура и кашель», — говорится в исследовании.

При этом Дункан отметила схожесть протекания болезни как у привитых, так и у непривитых детей.

Другие эксперты отметили наличие таких признаков заболевания, как диарея и сыпь.

Кроме того, у некоторых детей развился круп — респираторный синдром, характеризующийся воспалением верхних и нижних дыхательных путей и грубым лающим кашлем.

Исследователи также подчеркнули, что дети при заражении омикроном редко болеют в тяжелой форме.

Ранее на Алтае выявили первые случаи омикрона — заразились двое детей и двое взрослых.

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