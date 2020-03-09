Названы самые смертоносные заболевания на планете

Всемирная организация здравоохранения опубликовала список самых смертоносных болезней на планете. Оказалось, что коронавирусная инфекция пока еще менее опасна, чем многие из известных болезней, но имеет самую высокую динамику.

По данным ВОЗ, за 2019 год больше всего людей скончались от туберкулеза — около 1,3 млн человек. Чуть меньше умерло за год от гепатита В и С — 1,286 млн человек.

Также в пятерку самых опасных болезней входят: ВИЧ-инфекция (770 тыс. смертей), грипп (650 тыс. человек) и малярия (405 тыс. человек).

На официальном сайте ВОЗ также отмечается, что основные беды человеку приносит курение. Ежегодно от разновидностей болезней, вызванных табаком, умирает 8 млн человек. Половина курильщиков рискует скоропостижно умереть.

Что касается коронавирусной инфекции, то с начала 2020 года от нее скончались в мире около 4 тыс. человек.

Напомним, в Алтайском крае для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, работают «горячие линии».