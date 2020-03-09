Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Названы самые смертоносные заболевания на планете

Всемирная организация здравоохранения опубликовала список самых смертоносных болезней на планете. Оказалось, что коронавирусная инфекция пока еще менее опасна, чем многие из известных болезней, но имеет самую высокую динамику.

Сигарета.
Сигарета.
СС0.

По данным ВОЗ, за 2019 год больше всего людей скончались от туберкулеза — около 1,3 млн человек. Чуть меньше умерло за год от гепатита В и С — 1,286 млн человек.

Также в пятерку самых опасных болезней входят: ВИЧ-инфекция (770 тыс. смертей), грипп (650 тыс. человек) и малярия (405 тыс. человек).

На официальном сайте ВОЗ также отмечается, что основные беды человеку приносит курение. Ежегодно от разновидностей болезней, вызванных табаком, умирает 8 млн человек. Половина курильщиков рискует скоропостижно умереть.

Что касается коронавирусной инфекции, то с начала 2020 года от нее скончались в мире около 4 тыс. человек.

Напомним, в Алтайском крае для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, работают «горячие линии».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость