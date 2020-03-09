Названы самые смертоносные заболевания на планете

По данным ВОЗ, за 2019 год больше всего людей скончались от туберкулеза — около 1,3 млн человек. Чуть меньше умерло за год от гепатита В и С — 1,286 млн человек.
Также в пятерку самых опасных болезней входят: ВИЧ-инфекция (770 тыс. смертей), грипп (650 тыс. человек) и малярия (405 тыс. человек).
На официальном сайте ВОЗ также отмечается, что основные беды человеку приносит курение. Ежегодно от разновидностей болезней, вызванных табаком, умирает 8 млн человек. Половина курильщиков рискует скоропостижно умереть.
Что касается коронавирусной инфекции, то с начала 2020 года от нее скончались в мире около 4 тыс. человек.
Напомним, в Алтайском крае для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, работают «горячие линии».