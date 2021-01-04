Названы 4 симптома, которые помогут вовремя распознать рак головы и шеи и спастись

Опухоли головы и шеи относятся к одному из самых драматичных разделов онкологии из-за очень высокой летальности. Как вовремя диагностировать эти заболевания и повысить свои шансы на успешное излечение и достойное качество жизни, сообщает Медпортал .

Лидируют среди причин смертности

Термин «опухоли головы и шеи» включает целый ряд злокачественных новообразований, которые локализуются на лице, в полости рта и шее.

По оценкам российских специалистов, заболеваемость не превышает 4%. Но увы — опухоли головы и шеи лидируют среди причин смертности онкобольных.

«В списке десяти самых смертельных заболеваний рак глотки занимает шестое место. Рак полости рта на седьмом месте, гортани — на десятом. Эти опухоли крайне агрессивно протекают и, как правило, выявляются на довольно поздних стадиях, поэтому часто приводят к летальному исходу», — рассказал МедПорталу онколог Сергей Кравцов.

Врачи. unsplash.com

«Тревожные звоночки»

Если вы обнаружили какие-то изменения в слизистых полости рта, носа или на лице, необходимо обратиться к стоматологу, специалисту в челюстно-лицевой хирургии или отоларингологу.

Врач проведет осмотр. Если у него будет подозрение на злокачественное образование, направит к онкологу.

Но если вы сами заметили наличие какой-то опухоли в области головы и шеи, необходимо сразу обратиться к онкологу, который специализируется на таких видах новообразований.

Врач. Медицина. CC0

Вот какие симптомы должны стать поводом для немедленного обращения к специалисту, если они не проходят в течение 3−4 дней:

дискомфорт в горле;

проблемы с глотанием пищи;

деформация кожных покровов;

заметные уплотнения.

«Чем раньше пациент обратится к врачу, тем больше у него шансов на полное излечение с минимальным количеством эстетических и функциональных потерь», — сообщил Сергей Кравцов.