Названы 4 симптома, которые помогут вовремя распознать рак головы и шеи и спастись

Лидируют среди причин смертности
Термин «опухоли головы и шеи» включает целый ряд злокачественных новообразований, которые локализуются на лице, в полости рта и шее.
По оценкам российских специалистов, заболеваемость не превышает 4%. Но увы — опухоли головы и шеи лидируют среди причин смертности онкобольных.
«В списке десяти самых смертельных заболеваний рак глотки занимает шестое место. Рак полости рта на седьмом месте, гортани — на десятом. Эти опухоли крайне агрессивно протекают и, как правило, выявляются на довольно поздних стадиях, поэтому часто приводят к летальному исходу», — рассказал МедПорталу онколог Сергей Кравцов.
«Тревожные звоночки»
Если вы обнаружили какие-то изменения в слизистых полости рта, носа или на лице, необходимо обратиться к стоматологу, специалисту в челюстно-лицевой хирургии или отоларингологу.
Врач проведет осмотр. Если у него будет подозрение на злокачественное образование, направит к онкологу.
Но если вы сами заметили наличие какой-то опухоли в области головы и шеи, необходимо сразу обратиться к онкологу, который специализируется на таких видах новообразований.
Вот какие симптомы должны стать поводом для немедленного обращения к специалисту, если они не проходят в течение 3−4 дней:
- дискомфорт в горле;
- проблемы с глотанием пищи;
- деформация кожных покровов;
- заметные уплотнения.
«Чем раньше пациент обратится к врачу, тем больше у него шансов на полное излечение с минимальным количеством эстетических и функциональных потерь», — сообщил Сергей Кравцов.