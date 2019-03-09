Названы симптомы агрессивного рака поджелудочной железы

Распространенный среди 50−80-летних людей рак поджелудочной железы часто выявляют на поздних стадиях. « Российская газета » пишет о пяти симптомах, которые должны насторожить и стать поводом для серьезного обследования.

В последнее время только в США ежегодно выявляют один из самых агрессивных видов онкологии у 50 тысяч человек. Диагностировать на ранних стадиях его сложно, потому что симптомы схожи с другими менее опасными заболеваниями.

Согласно данным PancreaticCancer.org, насторожить должны боли в спине или желудке, которые могут усиливаться во время приема пищи. К врачу следует обратиться, если отсутствует аппетит и значительно снижается вес, а также часто тошнит, желтеет кожа и глаза.

Заболевание, в основном, поражает людей в возрасте от 50 до 80 лет. Больше всего рискуют страдающие от ожирения, диабета и хронического панкреатита.