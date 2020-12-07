Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 декабря -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Названы симптомы рака желудка на ранней стадии

Специалисты назвали признаки, на которые следует обратить внимание, чтобы на ранней стадии выявить рак желудка, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Врач.
Врач.
CCO

Среди тревожных симптомов названы: нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимая потеря веса и одышка.

В то же время медики подчеркивают, что причин для беспокойства нет в том случае, если данные симптомы являются временными и не сопровождаются тошнотой или болями в области живота.

Отмечается, что такие признаки могут сигнализировать о том, что пациент страдает обычным несварением желудка.

В том же случае, если тревожные симптомы продолжаются больше двух недель, следует обратиться к врачу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость