Названы симптомы рака желудка на ранней стадии

Среди тревожных симптомов названы: нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимая потеря веса и одышка.
В то же время медики подчеркивают, что причин для беспокойства нет в том случае, если данные симптомы являются временными и не сопровождаются тошнотой или болями в области живота.
Отмечается, что такие признаки могут сигнализировать о том, что пациент страдает обычным несварением желудка.
В том же случае, если тревожные симптомы продолжаются больше двух недель, следует обратиться к врачу.