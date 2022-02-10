Названы смертельно опасные симптомы омикрона у детей

Врач-педиатр Сергей Токарев рассказал URA.ru , что у малолетних детей, инфицированных омикроном, может развиться острый ларинготрахеит, стеноз гортани и круп.

Токарев отметил, что новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает острое воспаление. Патология чаще всего развивается у мальчиков до пяти лет

«Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть», — подчеркнул доктор медицинских наук.

Врач перечислил основные симптомы стеноза гортани, указывающие на необходимость немедленной госпитализации.

«Если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал лающим, голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков», — предупредил медик.

Врач-отоларинголог Иван Лесков отметил, что рост случаев госпитализации детей при омикроне связан с ларенготрахеобронхитом.

По его словам, у детей от пяти лет трахеобронхит вызывает очень неприятное состояние, но из него можно выйти и без госпитализации.