10 февраля -23°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Названы смертельно опасные симптомы омикрона у детей

Врач-педиатр Сергей Токарев рассказал URA.ru, что у малолетних детей, инфицированных омикроном, может развиться острый ларинготрахеит, стеноз гортани и круп.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
CС0

Токарев отметил, что новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает острое воспаление. Патология чаще всего развивается у мальчиков до пяти лет

«Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть», — подчеркнул доктор медицинских наук.

Врач перечислил основные симптомы стеноза гортани, указывающие на необходимость немедленной госпитализации.

«Если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал лающим, голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков», — предупредил медик.

Врач-отоларинголог Иван Лесков отметил, что рост случаев госпитализации детей при омикроне связан с ларенготрахеобронхитом.

По его словам, у детей от пяти лет трахеобронхит вызывает очень неприятное состояние, но из него можно выйти и без госпитализации.

«Стенозирующий ларингит опасен в возрасте до четырех лет, так как при нем начинается отек подскладкового пространства гортани, и если эти поверхности соприкоснутся, произойдет рефлекторный спазм с полным перекрытием дыхания», — пояснил врач.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость