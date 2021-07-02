Названы способы лечения головной боли без медикаментов

Портал Delish проанализировал научные работы и предложил двенадцать продуктов, которые помогут предотвратить возникновение головных болей. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе лидеров оказались капуста и шпинат. Они содержат большое количество фолиевой кислоты и магния. Также магнием богаты шоколад и бананы.

От головной боли также помогают продукты полиненасыщенные Омега-3 жирными кислотами. Например, лосось или авокадо.

Также к полезным продуктам относят грибы — источник рибофлавина, который необходим при частых мигренях.

А сладкий картофель содержит бета-каротин, витамины В2, В6 и группы С, марганец, калий и ниацин — они способствуют снижению воспалительного процесса.

Схожим эффектом обладает и свекла. Также из овощей специалисты рекомендуют обратить внимание на брокколи.

Употребление кофе также помогает при мигренях, однако, как предупреждают эксперты, с этим напитком нужно быть аккуратнее: дневная норма получаемого кофеина не должна превышать 100 миллиграммов.