Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июня 31°C
Коронавирус
Здоровье

Названы сроки новой волны COVID-19 в России

Вторая волна коронавируса может прийти в Россию и ожидать этого стоит в самое ближайшее время, заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Коронавирус.
Коронавирус.
pixabay.com

В беседе с Ura.ru он заявил: «Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах».

Он также подчеркнул, что рост заболеваемости возможен в первую очередь на европейской территории страны, а в особенности в крупных городах.

Также по мнению эксперта, ситуация может ухудшиться во Владивостоке.

А вот директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала РБК, что распространение коронавируса в России может усилиться, если граждане перестанут соблюдать меры предосторожности.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Что же касается риска завоза вируса из-за границы, то по ее мнению, он очень мал.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, в свою очередь, заметил, что в Россию вторая волна коронавируса едва ли придет в самое ближайшее время.

«Мне кажется, что через две недели — это рановато. Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени», — цитирует его НСН.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость