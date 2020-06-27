Названы сроки новой волны COVID-19 в России

В беседе с Ura.ru он заявил: «Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах».
Он также подчеркнул, что рост заболеваемости возможен в первую очередь на европейской территории страны, а в особенности в крупных городах.
Также по мнению эксперта, ситуация может ухудшиться во Владивостоке.
А вот директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала РБК, что распространение коронавируса в России может усилиться, если граждане перестанут соблюдать меры предосторожности.
Что же касается риска завоза вируса из-за границы, то по ее мнению, он очень мал.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, в свою очередь, заметил, что в Россию вторая волна коронавируса едва ли придет в самое ближайшее время.
«Мне кажется, что через две недели — это рановато. Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени», — цитирует его НСН.