Названы сроки новой волны COVID-19 в России

Вторая волна коронавируса может прийти в Россию и ожидать этого стоит в самое ближайшее время, заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

В беседе с Ura.ru он заявил: «Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах».

Он также подчеркнул, что рост заболеваемости возможен в первую очередь на европейской территории страны, а в особенности в крупных городах.

Также по мнению эксперта, ситуация может ухудшиться во Владивостоке.

А вот директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала РБК, что распространение коронавируса в России может усилиться, если граждане перестанут соблюдать меры предосторожности.

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Что же касается риска завоза вируса из-за границы, то по ее мнению, он очень мал.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, в свою очередь, заметил, что в Россию вторая волна коронавируса едва ли придет в самое ближайшее время.

«Мне кажется, что через две недели — это рановато. Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени», — цитирует его НСН.