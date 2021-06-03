Названо условие для ослабления коронавирусных ограничений в России

Вакцинация 60% населения России может стать условием для того, чтобы в стране ослабили коронавирусные ограничения, передает ТАСС со ссылкой на слова главы Минздрава Михаил Мурашко.

«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — отметил в кулуарах Петербургского международного экономического форума федеральный министр.

До этого вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России — сентябрь 2021 года.

Согласно ее оценкам, для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать 60% населения. В абсолютных цифрах — это почти 69 млн человек.