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Здоровье

Не больше двух кружек в день. Эксперты рассказали, чем опасен зеленый чай

Неправильное употребление зеленого чая может принести больше вреда, чем пользы, уверены эксперты. При чрезмерном употреблении напиток может вызывать в организме нарушения, например, повышенное давление и анемию, сообщает портал «МедикФорум».

Зеленый чай.
Зеленый чай.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

В зеленом чае содержится много активных веществ. В большой концентрации они могут спровоцировать ухудшение самочувствие. Например, учащение сердцебиения и повышение давления. В этом напитке кофеина меньше, чем в кофе, но несколько чашек, могут повлиять на сердечный ритм.

По этой же причине может усугубиться психическое напряжения. Повышенная концентрация кофеина в кровотоке стимулирует надпочечники вырабатывать больше гормонов стресса — норадреналина, адреналина и кортизола.

Также больших количествах напиток препятствует всасыванию железа из пищевых продуктов. Это повышает риск развития железодефицитной анемии, характеризующейся недостаточным содержанием эритроцитов в крови. На анемию указывают такие симптомы, как усталость, головокружение, бледность кожи, холодные руки и ноги, учащенное сердцебиение.

Не исключено, что употребление зеленого чая в больших количествах может повлиять на сон, а так же привести к нарушению пищеварения.

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