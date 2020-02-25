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26 февраля
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Здоровье

Не исключена приостановка действия Шенгенского соглашения мз-за Covid-2019

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции может вынудить страны Евросоюза на время отменить свободное пересечение внутриевропейских границ, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает ТАСС.

Евросоюз.
Евросоюз.
Elliott Brown, CC BY 2.0, part from original.

В соответствии с Шенгенским кодексом страны ЕС вправе «возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса», рассказала представитель Еврокомиссии.

Как это может повлиять на посещение стран ЕС жителями других стран, включая Россию — не уточняется.

В любом случае, добавила Дана Спинат, с точки зрения Еврокомиссии любые подобные действия «должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС». Иными словами, европейский кабинет министров призывает страны, входящие в сообщество, воздерживаться от односторонних действий, пишет znak.com.

Обстановка в Италии

Сейчас локальная вспышка коронавируса на территории Европы зафиксирована в Северной Италии, где число инфицированных превысило 230 человек, семь человек скончались.

Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.

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