Не исключена приостановка действия Шенгенского соглашения мз-за Covid-2019

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции может вынудить страны Евросоюза на время отменить свободное пересечение внутриевропейских границ, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает ТАСС .

В соответствии с Шенгенским кодексом страны ЕС вправе «возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса», рассказала представитель Еврокомиссии.

Как это может повлиять на посещение стран ЕС жителями других стран, включая Россию — не уточняется.

В любом случае, добавила Дана Спинат, с точки зрения Еврокомиссии любые подобные действия «должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС». Иными словами, европейский кабинет министров призывает страны, входящие в сообщество, воздерживаться от односторонних действий, пишет znak.com.

Обстановка в Италии

Сейчас локальная вспышка коронавируса на территории Европы зафиксирована в Северной Италии, где число инфицированных превысило 230 человек, семь человек скончались.

Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.