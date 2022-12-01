Не конец света. 11 мест в Барнауле, где можно платно и бесплатно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию

В Международный день по борьбе со СПИДом Altapress.ru собрал подборку диагностических лабораторий и медицинских центров, в которых можно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию и предупредить развитие СПИДа.

Госучреждения:

Алтайский краевой центр СПИД

Адрес: ул. Западная 5-я, 62, работает пн-пт с 08:30 до 16:12.

Алтайский медицинский центр

Адрес: ул. Юрина, 168з, работает пн-пт с 08:00 до 20:00, сб с 08:00 до 16:00.

Символическая лента борьбы со СПИДом. unsplash.com

Ежегодно 1 декабря по всему миру отмечают Международный день борьбы со СПИДом, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. Тогда министры здравоохранения призвали к массовому информированию людей про ВИЧ и СПИД.

Алтайский краевой центр переливания крови

Адрес: пр. Ленина 197, работает пн-пт с 08:00 до 16:30.

Анализы крови. unsplash.com

Кровь на анализ берут строго натощак. От последнего приема пищи должно пройти не менее восьми часов. Можно пить воду, но нельзя: сок, чай и кофе. За два-три дня до исследования не переедать. Исключить алкоголь, интенсивные физические нагрузки, сауны и бани.

Частные лаборатории и медицинские центры

Invintro

Адрес: ул. Анатолия, 68, работает пн-пт с 07:30 до 18:00, сб с 07:30 до 15:00.

KDL

Адрес: пр. Строителей, 25, работает пн-пт с 07:30 до 19:30, сб с 08:00 до 16:00.

Labnet

Адрес: ул. Молодежная, 16, работает пн-пт с 07:30 до 16:30, сб с 08:00 до 15:00.

Хеликс

Адрес: ул. Молодежная, 16, работает пн-пт с 07:00 до 20:00, сб-вс с 07:30 до 17:00.

Сейчас в региональном центре СПИД более 18 тыс. человек стоит на учете с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Как передают врачи, более 70% носителей вируса иммунодефицита — это люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Лабораторные исследования. unsplash.com

Здоровье

Адрес: ул. Балтийская, 40а, работает пн-пт с 08:00 до 15:00, сб с 08:00 до 15:00.

Астра

Адрес: ул. Партизанская, 169, работает пн-пт с 08:00 до 20:00, сб с 08:00 до 15:00.

На Советской

Адрес: ул. Советская, 9в, работает пн-пт с 08:00 до 20:00, сб с 08:00 до 14:00.

Гемотест

Адрес: ул. Советская, 7, работает пн-сб с 07:30 до 14:30.

Экспресс-тесты на определение антител к ВИЧ-инфекции Экспресс-тесты, которые продаются аптеках имеют высокий показатель точности, но он все равно уступает лабораторным исследованиям. Тесты делятся по поколениям и видам анализируемого материала. Это может быть слюна, моча или кровь. Первое поколение тестов уже вышло из продажи , поскольку признано неэффективным.

поскольку признано неэффективным. Второе поколение учитывает антитела к ВИЧ-½.

Тесты третьего поколения могут выявлять длительную , хроническую инфекцию. Но если ВИЧ-инфекция острая — то есть антитела отсутствуют или их мало — точность теста будет низкой.

хроническую инфекцию. Но если ВИЧ-инфекция острая — то есть антитела отсутствуют или их мало — точность теста будет низкой. Иммуноферментные анализы последнего поколения самые чувствительные. В рекомендациях Минздрава указано , что проводить тест стоит спустя 30 дней после подозрения на заражение.